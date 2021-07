Museumsínspektør Iben Bjørnsson har ringet til en hemmelig kilde bag Jerntæppet i forsøget på at opklare mysteriet i den store spionsag fra 1950?erne. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Løs gåden i tophemmelig spionsag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løs gåden i tophemmelig spionsag

Stevns - 16. juli 2021 kl. 16:58 Af Henrik Fiske Kontakt redaktionen

Et af sommerens tilbud på Koldkrigsmuseum Stevnsfort hedder Cosmic Top Secret, der inviterer museets gæster til at deltage i én af danmarkshistoriens største spionsager, der udspillede sig i 1950'erne under Den Kolde Krig.

Spillets navn refererer til den højeste klassificeringsgrad i Nato. Den vestlige forsvarsalliance var i alarmberedskab, da en bande smuglere opererede fra Køge og opland med at smugle cigaretter til DDR på en fiskekutter med navnet: Runa. Når sagen var ekstra penibel, skyldtes det, at smuglerne også sørgede for at bringe en skitse over Stevnsfort til DDR, der netop var Danmarks potentielle fjende i Den Kolde Krig.

- Det originale og prisvindende computerspil: Cosmic Top Secret Game er udviklet af Trine Laier baseret på virkelige hændelser. Hendes far havde arbejdet for Forsvarets Efterretningstjeneste og var forbindelsesofficer til Stevnsfort. I spillet følger deltagerne Agent T's forsøg på at opklare, hvad hendes forældre egentlig foretog sig som ansatte i Forsvaret Efterretningstjeneste under Den Kolde Krig - alt sammen baseret på rigtige begivenheder og personer, beretter museumsinspektør Iben Bjørnsson.

Trine Laiers digitale version kan spilles i velkomstbygningens udstillingsrum, hvor de, som har besøgt Stevnsfort, vil kunne genkende adskillige elementer fra fortet i spillets grafik. Samtidig har Stevnsfort lavet en analog version og flyttet det ud i museets terræn over jorden.

- Her skal spilleren sammen med Agent T opklare én af Danmarks første og største spionsager, siger Iben Bjørnsson.

Deltagerne kommer på en skattejagt med fem-seks poster, og her gælder om at finde ugler. For hver ugle, som man finder, får man en bonus, og den, der finder flest ugler, har vundet spillet.