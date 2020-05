Lønkompensation til 595 på Stevns

Rigtig mange danskere i øjeblikket sendt hjem fra arbejde på grund af corona og får i øjeblikket dækket en del af deres løn fra staten. Nye tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at over 170.000 danske lønmodtagere bliver kompenseret med statens hjælpepakke for lønkompensation. Det dækker over 176.000 job, hvilket skyldes, at nogle danskere har flere deltidsjob.

Antallet af lønkompenserede danskere fordeler sig over hele landet, men Region Hovedstaden og Region Syddanmark er de to steder i landet med den største andel lønmodtagere sendt hjem på lønkompensationsordningen.

Med ordningen får virksomheder mulighed for at sende medarbejderen hjem med fuld løn med statens hjælp i stedet for at fyre medarbejderen. Statens bidrag til lønnen er dog maksimalt 30.000 kroner per måned per medarbejder. Det gælder både funktionærer og ikke-funktionærer.