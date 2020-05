Løbeklub udsætter opløsning til næste år på grund af corona-krisen

- Vi har i et par år forespurgt vore medlemmer, om der var nogle, der havde lyst og mulighed for at tage over i klubben, da alle i udvalget på et tidspunkt er plus 70 år. Men det har vist sig at være svært, for ikke at sige umuligt, så da Valløby-løbet sidste år for første gang i 30 år ikke kunne løbe rundt på grund af manglende deltagelse, opstod muligheden for at lukke klubben efter 31 år, forklarer foreningens formand, Jørgen Møller Jensen: