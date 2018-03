Løb igennem sne og skov

Stevns Orientering har været i Ganneskov mellem Karise og Faxe for at løbe.

- Jeg kan huske et løb i Boelskov for flere år siden hvor vi løb i op til en halv meter sne i skoven. Det var virkelig flot at se skovbunden dækket af sne. Der var bare det at man ikke kunne se grøfterne, så lige pludselig stod jeg i vand til "numsen"i bunden af en grøft. Resten af turen var ret kold, så det var skønt at komme hjem og få et varmt bad, siger han i den sammenhæng.