Stevns Klint er Unesco verdensarv. Men hvis der kommer en fredning med en 25 meters dyrkningsfri bræmme, så er Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti klar til at involvere Unesco og arbejde aktivt for, at Unesco fratager Stevns Klint sin tildeling af verdensarv. Foto: Elmer Madsen

Lodsejerforening både truer og lægger op til kompromis om fredning

Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti fremlægger i et høringssvar et kompromisforslag som kan sikre fredning af klinteprofilen af Stevns Klint. Samtidig truer de med en civil retssag samt at henvende sig til Unesco og arbejde for, at de trækker udnævnelsen som verdensarv tilbage. Det sker hvis kompromisset ikke kan indgås på foreningens betingelser.

