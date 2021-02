Lodsejerforeningens formand Frank Elmer - længst til venstre i billedet - forklarer her Miljø- og Fødevareklagenævnet under besigtigelsen i maj 2019, hvorfor Stevns Klint ikke bør fredes. Flertallet af klagenævnets medlemmer nåede til den modsatte konklusion. Foto: Henrik Fisker

Lodsejere vil have omstødt klagenævns afgørelse om 25 meter bræmme i retten

Kampen for at stoppe den 25 meter brede dyrknings- og gødningsfri bræmme langs Stevns Klint er ikke slut, lyder meldingen fra Frank Elmer, der er formand for Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti. Han siger til DAGBLADET, at det næste skridt bliver at afprøve Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ved en civil retssag ved domstolene.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her