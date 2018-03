Lockout-penge spares ikke væk

En enig kommunalbestyrelse på Stevns har godkendt et forslag om, at de lønkroner, som Stevns Kommune sparer ved en eventuel lockout af de offentligt ansatte, skal tilbageføres til de respektive områder og ikke blot lægges i kommunekassen.

I praksis kommer det til foregå sådan, at lønkronerne samles i en særlig pulje under Økonomiudvalget. Når konflikten er slut, skal kommunens MED-udvalg høres om, hvordan pengene skal anvendes på de respektive områder, der har været konfliktramt.

Forslaget var stillet af Enhedslisten og Radikale Venstre, hvis repræsentanter begge har udtrykt sig ganske kritisk over for de offentlige arbejdsgiveres lockout-varsler. Fagforbundene har ikke varslet strejke for en eneste ansat i Stevns Kommune, og derfor finder de to partier ikke, at kommunekassen skal tjene penge på, at Kommunernes Landsforening har udtaget de offentligt ansatte til lockout.