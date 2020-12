Livsfarligt tyveri: Skar sig ind til fyrværkeri med skærebrænder

- De har tømt alle kasserne for både batterier og raketter, og jeg skønner umiddelbart, at der er stjålet for langt over 100.000 kroner. Det er over 70 procent af vores varer der forsvandt, siger Dennis Birkelund Jensen med ærgrelse i stemmen, for efter et ringe juletræssalg, var det indtægten fra fyrværkeriet, der skulle glæde AIK 65's mange børne- og ungdomsspilleres aktiviteter i 2021.