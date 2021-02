Der foregår i øjeblikket en livlig debat for og imod om den endelige fredning af Stevns Klint. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Livlig debat om fredningen af Stevns Klint og naturbræmmen

Stevns - 02. februar 2021 kl. 12:48 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Nyheden om Miljø- og Fødevareklagenævnets kendelse, der freder Stevns Klint plus en 25 meter bræmme langs hele klintekanten, deler vandene i den offentlige debat.

På de sociale medier er debatten om fredningskendelsen livlig - bl.a. på Facebook-siden: Os fra Stevns, der linker til sndk' nyhed om afgørelsen, der blev lagt ud lørdag eftermiddag.

Blandt modstanderne af fredningen findes der skribenter, der ærgrer sig over, at de nu skal »gå med ukrudt på begge sider« af Trampestien, og at det nu er »slut med den vidunderlige oplevelse at gå med de dyrkede marker på den en hånd og havet på den anden og mærke dramaet«. En enkelt mener tilmed, at Stevns Klint aldrig burde have været udnævnt til verdensarv. Andre debattører ser frem til at opleve biodiversiteten langs klintekanten.

En nuanceret modstand

To kommunalpolitikere blander sig også i debatten. Således skriver Bjarne Nielsen (V), der i dag nuancerer sin tidligere modstand mod fredningen således:

»Jeg er for så vidt enig i fredningen af selve Stevns Klint, som er grundlaget for optagelsen på Unesco Verdensarv, og til nød Trampestien, som vel også godt kan retfærdiggøres. men er på ingen måde tilhænger af den 25 meter bræmme. Jeg var én af de ni kommunalbestyrelsesmedlemmer, der stemte imod fredningen tilbage i 2016, og det står jeg gerne ved. Der har været sagt og skrevet meget om uenigheder mellem lodsejere og Stevns Kommune - det er dog ikke helt det billede, jeg kan genkende i de godt 12 år, jeg har været med i kommunalpolitik. Jeg håber, at lodsejerne får en rimelig kompensation, der står i forhold til de væsentligt indskrænkelser, der bliver en realitet ».

Line Krogh Lay (R) har med baggrund i sine indlæg i samme tråd sendt redaktionen dette sammendrag af sine synspunkter:

»Det er meget positivt, at sagen nu endelig er afgjort, og Klinten er fredet. Forhåbentlig kan det nu give ro til at se fremad. Jeg glæder mig over, at stemningen primært er positiv, men der er også sår, der skal heles.

Det fredede område gør en positiv forskel for Stevns. Både for naturen og biodiversitet, men også for Stevns, da vi får en skarpere profil i forhold til både turisme, erhverv og bosætning.

At vi samtidig har igangsat projektet med naturpark i Tryggevælde Ådal, bivenlig kommune, fokus på stier og øget biodiversitet, ny boligpolitik, besøgscentret, visionen for halområdet i Store Heddinge, udviklingsplanerne for byerne og meget andet er yderligere med til at skærpe profilen og sætte os på landkortet.

Mange er allerede begyndt at få øje på os, og det går godt med hussalget og turismen. De store tiltag, der er sat i søen gennem de seneste år er fremsynede og vil efter min overbevisning medvirke til, at vi får en mere visionær, stærkere og mere robust kommune. Ting tager tid, men Stevns er godt på vej!«

72 pct. er landbrugsjord

Bjarne Nielsen svarer på Facebook, at det er et »lige lovligt lyserødt billede - selv for en pinkt radikal«.

»At herlighedsværdien skulle overstige værdien på stevnsk landbrugsjord og risiko for at få væsentlig indskælkelse i sin ejendomsret, er jeg ikke enig med dig i.«

Line Krogh Lay replicerer, at 72 procent af arealet i Stevns Kommune er landbrugsjord, og det ændrer 25 meter bræmmen ikke nævneværdigt på. Desuden får lodsejerne erstatning for deres tab for ikke at kunne dyrke deres jord.

Til det svarer Bjarne Nielsen, at han er » sikker på, at lodsejerne gerne ville undvære både fredning og erstatning«.

Efter yderligere udveksling af et par synspunkter enes de to kommunalpolitikere om at være uenige og lukker debatten på Facebook-tråden.