Livekoncert i en coronatid spillet fra en trappesten

Stevns - 21. april 2020

Søndag eftermiddag fra kl. 14.00 og godt halvanden time frem har forbipasserende kunnet få sig en dejlig musikalsk oplevelse foran forsamlingshuset i Himlingøje.

Her har den tjekkiske musiker Petr Gros de seneste fire søndage stået bag mikrofonen med guitaren stemt og givet drive-in koncert på parkeringspladsen.

Petr bor i landsbyen sammen med sin hustru og fire af parrets seks børn, hvoraf de to ældste børn er fløjet fra reden.

Tidligere boede familien til leje i København. På en uges ferie i et lejet hus i Valløby gennem Airbnb fik de øjnene op for Stevns.

- Egentlig er jeg ikke det store naturmenneske, men vi blev hurtigt forelsket i denne del af landet. Allerede de første dage opdagede vi Vallø Slot, og vi så den smukkeste solnedgang med heste, der skridtede i strandkanten. Det blev en ferie, der fyldte os med gode billeder, fortæller Petr.

Dengang var de på udkig efter et andet sted at bo, hvilket de fik nævnt for udlejeren i Valløby. Da han et par uger senere ringede og fortalte, at der var et ledigt hus til leje i Himlingøje, var det ikke en svær beslutning, som familien skulle træffe. De slog til, og nu har familien boet i den stevnske landsby i snart to og et halvt år - og de er faldet rigtig godt til hernede.

Spillejobs sat på pause

Petr er fuldtidsmusiker og startede sin musikalske karriere på violinen.

I dag spiller han primært på guitar ledsaget af sang, og han har de seneste par år haft flere faste spillejobs om ugen hos The Old Irish Pub. Her optræder han med americana musik, der bl.a. omfatter folk, country, blues og rock and roll.

Hustruen er ansat i hotelbranchen, mens de tre yngste børn går på Hotherskolen i Hårlev.

I begyndelsen af året oplevede Petr, at flere af hans ugentlige jobs hos The Old Irish Pub blev annulleret, men fra marts begyndte kalenderen atter at blive fyldt op med spillejobs. Så kom coronakrisen, og alt er blevet sat på pause. Også hustruen blev hjemsendt fra sin arbejdsplads, så lige nu en er en hård periode at komme igennem for familien.

Savnede at spille

- Efter en uge savnede jeg virkelig at spille for et publikum. Først overvejede jeg at spille uden for min hoveddør, men i stedet er det altså blevet til drive-in koncerter ved Himlingøje Forsamlingshus, hvor jeg står på trappen ved indgangsdøren, mens publikum sidder i deres biler på parkeringspladsen eller hjemme i deres haver og lytter med, fortæller Petr.

Forrige søndag var koncerten endda udvidet med påskegudstjeneste med den lokale sognepræst Ida Secher.

- Jeg har aldrig før spillet til en gudstjeneste, så det var en helt ny oplevelse for mig, griner Petr, der er fortrøstningsfuld og tror på, at alt bliver godt igen.

Han forklarer, at koncerterne kun er mulige, fordi de er drive-in.

- Publikum opfører sig meget ansvarligt og respektfuldt. Hvis de ikke blev i deres i biler eller sørgede for at holde god afstand til hinanden, så ville jeg stoppe koncerten med det samme, understreget han.

Sang for genboen

I søndags var Petr atter alene foran trappen og gav solokoncert for de fremmødte publikummer.

Hos genboen til forsamlingshuset blev der fejret fødselsdag i haven, og de fik naturligvis fødselsdagssang fra Petr med god assistance fra familien, der sang Happy birthday to you for fødselaren.

Petr sang også gode gamle hits som Susanne Vegas My Name is Luka og Bill Withers klassiker Ain't No Sunshine. Solskin var der dog masser af denne søndag sammen med den gode musik i højttalerne.

Petr regner med at spille igen de kommende søndage, og så håber han, at også andre musikere vil tage idéen op og give drive-in koncerter rundt omkring i de små landsbyer.