Helena og Sommer fra Pige U-8 holdet er klar til at tage hul på en ny sæson. Her ses ses hun sammen med assistenttræner Johnny Thorsen.

Liv i fodboldpigerne i AIK 65

AIK 65 Strøby Fodbolds pigeafdeling havde kort før sommerferiens start besøg af den tidligere AIK'er og nu professionelle fodboldspiller i Bayern Leverkussen: Louise Ringsing. Ud over sin professionelle karriere i den tyske bundesliga er Louise også i gang med en uddannelse som skolelærer, og det var i den forbindelse, at hun var hjemme og i praktik på Strøbyskolen. Louise var gæstetræner for en dag, hvor AIK 65 Strøbys U-10 til U-12 piger fik en masse tricks og gode råd af den tidligere AIK'er og landsholdspiller med 49 landskampe på sit CV.

Lørdag 10. august starter U-12 og U-13 piger med en »kold tyrker«, når de skal deltage i Taastrup FC's opstartsstævne 2019. AIK 65 Strøby deltager med to hold i en otte-mands turnering, hvor begge hold er tilmeldt i niveau C. Mandag 12. august - der er dag 1 efter sommerferien - starter træningen op på ny. Der bliver ikke lang tid til at komme i form, eftersom U-13 pigerne har deres første turneringskamp allerede torsdag 15. august, hvor de tager imod Tuse IF på hjemmebane.

Også U-12 pigerne, som nu skal prøve kræfter i otte-mands turnering, får mange træningstimer i benene, eftersom de starter onsdag 14. august på udebane mod Svogerslev. Ud over Svogerslev er AIK's U-12 piger i pulje med Dianalund, Solrød FC, Ejby IF Fodbold og Herlufsholm GF. U-13 pigerne er i pulje med Herlufholm GF, FC Nakskov, Taastrup FC, Kr. Helsinge, Greve Fodbold, Roskilde Pige Fodbold, Brøndbyernes IF 1 og Herfølge BK.

Fra Månen til alle planeter

For 50 år siden satte det første menneske sine ben på månen under Apollo 11's rumfærd. Dansk Boldspil Union og AIK 65 Strøbys pige-afdeling markerer verdenshistorien i form af en »rumrejse« for små piger i alderen fra 6 til 10 år, når Pigeraketten endnu engang flytter sin afskydning til Strøby IC onsdag 14. august, hvor Conni Olsgaard er klar i space center - ikke sammen med Andreas Mogensen, men med en hel række astronauter rekrutteret fra AIK 65 Strøbys børne og ungdomsafdeling. For 50 år siden var målet som nævnt Månen, men denne gang er barren sat lidt højere, idet arrangørerne vil forsøge at besøge det meste af solsystemet, hvis det bliver en vellykket affyring.

Dansk Boldspil Unions DBU-talent har hen over sommeren indkaldt piger født i 2006 og med et særligt talent og modenhed til at drive deres sport lidt længere. AIK 65 Strøby har indstillet to piger til den første samling, der foregår i Solrød søndag 18. august. De to piger er Liv Bruun (U-14), som bl.a. var med under den afsluttede final tour, som blev afviklet i Borup kort før sommerferien, og Sille Ahle (U-13).