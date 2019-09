Se billedserie Dorte Gagnér (tv.) og Marianne Sivertsen (th.) er idefolkene bag litteraturfestivalen, som biblioteksleder Maybritt Diechmann købte på stedet. Foto: Henrik Fisker

Litteraturen på Stevns fejres med en festival

Stevns - 03. september 2019

Ideen kom fra to af medarbejderne på Store Heddinge Bibliotek. Marianne Sivertsen og Dorte Gagnér gik til deres chef: Maybritt Diechmann og foreslog at markere de lokale forfattere med tilknytning til Stevns.

Bibliotekschefen købte ideen på stedet. Hun bad sine to medarbejdere lave et forslag til, hvordan et forfatterarrangement kunne se ud og et overblik over, hvem der skulle inviteres med.

- Da det først gik op for os, hvor mange lokale forfattere og illustratorer der findes på Stevns, voksede arrangementet fra en forfatteraften til en festival. Nu står vi med begivenhed, der strækker sig hen over en lørdag med optræden fra to scener og et telt ude i bibliotekshaven, siger Maybritt Diechmann.

Det er baggrunden for Stevns Litteraturfestival, som på lørdag 7. september afvikles for første gang. Det hele foregår mellem kl. 10 og 16 på og ved Store Heddinge Bibliotek. Alle sejl er sat til, og derfor vil filialerne i Hårlev og Strøby Egede denne dag være ubetjente, men åbne for kunderne med sygesikringsbeviset som adgangskort.

Forfatterne på festivalen

På Store Heddinge Bibliotek vil en række forfattere sidde ved hver sin stand og fortælle om deres bøger, som det i mange tilfælde vil være muligt at købe signerede eksemplarer af. Nogle af dem bliver interviewet af andre, mens andre får mikrofonen for sig selv for at fortælle om deres litteratur.

På litteraturfestivalen kan man således møde Uffe Jonas, der er manden bag et stort værk om Grundtvigs filosofi, digteren Torben Olesen, rejsebogsforfatteren Thomas Ubbesen, den spirituelle forfatter Mikkel Starup, filosoffen Lise Søelund, menneskeretseksperten Klaus Slavensky, der dog her vil fortælle om glæden ved vinterbadning, miljøforfatteren Kjeld Hansen, musikproducenten Jesper Jørgensen, der sidste år udgav værket om Gjorslev, historikeren Finn Thorshøj, ungdomsbogsforfatteren Ditte Wiese, kriminalforfatterne Christine Jønck og Hans-Willy Bautz samt børnebogsforfatterne Charlotte Blay.

Desuden kan man møde de to lokale illustratorer: Per O. og Lykke Bianca - kendt fra en række børne- og voksenbøger.

Disciplineret pjæk

Ud over disse levende bidragydere bliver der højtlæsning ved Maria Rytter Sivertsen. Hun dykker ned i essays skrevet af afdøde Niels E. Nielsen og hans hustru: Dagmar Nielsen.

Litteraturfestivalen får endvidere besøg af tre kulturpersonligheder udefra: Søren Ulrik Thomsen - der som sikkert bekendt af mange er vokset op på Stevns - har givet tilsagn om at fortælle om begrebet: disciplineret pjæk i en samtale med biblioteksleder Maybritt Diechmann. Det foregår i teltet kl. 15.00. Historien Kåre Johannessen fortæller om krigsflyvere under Første Verdenskrig, og endvidere bliver lejlighed til at høre musikeren: Anders Roland spille på sin guitar.

Endelig deltager Verdensarv Stevns' campingvogn, Stevns Lokalhistoriske Arkiv og Landsforeningen Martin A. Hansen med en stand, og i bibliotekshaven kan man møde maleren: Hanne Borg Hansen, der er aktuel med en udstilling på Kulturloftet. Hun vil denne dag være aktiv med sin pensel på et lærred. Ditte Wiese har to seancer med sit skrivekursus, hvor man kan »lære at skrive, så sanserne bliver vækket«. Livsnyder og bonderøv Jens Hansen sørger for mad til de sultne.

Festivalen åbnes kl. 10 af formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme: Mikkel Lundemann Rasmussen, og den lukkes kl. 16, hvor Line Krogh Lay vil trække vinderen af en konkurrence, hvor man kan vinde præmier ved at svare rigtigt på en række spørgsmål om stevnsk litteratur.