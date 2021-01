Se billedserie Lise Nielsen fra Lyderslev er en af dem, der er meget taknemmelig for, at Stevns Bibliotekerne har åbent for afhentning af bøger. Prviatfoto

Lise fra Lyderslev: Det er jo fantastisk, når alt andet er lukket ned

Udefra ligner biblioteket i Store Heddinge sig selv. Men lige så snart man træder ind ad hoveddøren, når man ikke længere. Coronapandemien har sat en stopper for, at kommunens borgere kan gå en tur langs biblioteksrummets hylder og fylde en kurv med frisk læsestof og underholdning. Inden for hoveddøren bliver man mødt af håndsprit og en skærm af plexiglas med en af bibliotekets ansatte på den anden side.

En smule normalitet Selvom en del biblioteker rundt omkring i landet har valgt at holde helt lukket, hører bibliotekerne på Stevns til blandt dem, der har benyttet muligheden i Sundhedsstyrelsen restriktionslinjer til at holde åbent for afhentning.

Derfor står folk i kø ved bibliotekets hoveddør - selvfølgelig med behørig afstand. De har reserveringsnumre klar i hånden, for lige for tiden skal man reservere alt hjemmefra hvis man har brug for nyt læsestof.

Lise Nielsen fra Lyderslev er en af dem, som sætter pris på at bo i en kommune, hvor det stadig er muligt at låne materialer med hjem fra biblioteket:

- Det er jo dejligt med lidt normalitet i den her tid. Jeg vil rigtig gerne opretholde min læselyst, og så er det jo fantastisk, at selvom alting er lukket ned, så er det muligt at sidde derhjemme og bestille bøger og komme og hente. Man bruger bare hjemmesiden til at bestille, så det er pærenemt og kan varmt anbefales, siger Lise Nielsen.

Letlæsning og livskvalitet Siden december måned har biblioteket haft åbent tre timer om dagen fra mandag til lørdag, med onsdag som fast lukkedag. Og efterspørgslen på læsestof og underholdning er til at tage at føle på hos de tre biblioteker i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede.

- Vi får mange reserveringer - måske dobbelt så mange, som når vi har normalt åbent. Der er virkelig efterspørgsel på letlæsningsbøgerne, nu hvor børnene er hjemme fra skole. Jeg har også pakket poser med nyt læsestof til flere børnefamilier, som har ringet og haft brug for hjælp. Så jeg mærker tydeligt, at der er behov for os rundt omkring i kommunen, fortæller Ziska Lørup, som er børnebibliotekar hos Stevns Bibliotekerne.

Biblioteksleder May-Britt Diechmann kan også mærke, at der er stor efterspørgsel og ikke mindst taknemlighed.

- Jeg møder mange, som er meget taknemmelige over, at vi ikke er lukket helt ned, som det var tilfældet i foråret. Særligt de ældre borgere fortæller mig, at i en tid, hvor de knap nok ser deres familie er det, at de stadig kan få fat i nyt læsestof et stort lyspunkt i hverdagen. Så det at vi har åbent, har altså meget at sige for livskvaliteten hos flere mennesker, siger bibliotekslederen.

Læsestof til konen Næste borger står klar i køen. Allan Søehegn fra Rødvig skal hente læsestof til sin kone.

- Det er rart, man kan komme ind og få nogle bøger. I denne tid kan vi ikke leve uden. Jeg savner selvfølgelig at komme ind i biblioteksrummet og finde bøger. Men det her er meget, meget nemt og simpelt at finde ud af, siger han.

Problemer, så ring! Skulle man alligevel have problemer med at bestille eller have brug for anden form for hjælp, sidder Stevns Bibliotekerne klar i telefontiden, hvor man kan ringe på 56 50 30 70.

Man kan også skrive en mail til biblio-tek@stevns.dk . Telefontider og åbningstider kan man finde på hjemmesiden www.stevnsbib.dk