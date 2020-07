Hverken Lisbet Dahl eller Niels Ellegaard har været til revy i Rødvig før, men de glædede sig begge gevaldigt over, at de i år har muligheden, da Cirkusrevyen er aflyst. Foto: Erik Nielsen

Lisbet Dahl: Jeg glæder mig, det er første gang jeg er her

Egentlig skulle både Lisbet Dahl og Niels Ellegaard være i fuld gang med at opføre Cirkusrevyen 2020 i Ulf Pilgaards 40. og sidste sæson. Men sådan skulle det ikke være. En corona-krise kom i vejen for revyen på Dyrehavsbakken og alle landets andre sommerrevyer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her