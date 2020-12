Artiklen: Lions lykkedes med at uddele 32 julekurve trods massiv corona-smitte blandt medlemmerne

- Alligevel er det lykkedes for os, at uddele 32 julekurve til stevnsboer her før jul. Kurvene vækker som vanligt stor glæde blandt modtagerne, lyder det fra Viggo Nielsen i en pressemeddelelse: