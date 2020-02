Lille medlemsfremgang i sejlklubben

Stigningen på to styk i forhold til sidste år fortæller dog ikke noget om medlemssammensætningen, hvor man i den forgangne sæson oplevede et lille fald i ungdomsgruppen op til 24 år, mens tilgangen kom med fem nye medlemmer, der alle var over 25 år.

- Sidste vinter startede vi med fællestræning med Rødvig Roklub i Sydstevnshallen. Hver tirsdag i vinterhalvåret samles vi til to timer med fællestræning, hvor vi både forener alle aldersklasser og to foreninger på havnen. Det kører nu på andet år og er et rigtigt godt tilbud for alle sejlklubbens medlemmer, forklarede formanden.

- Overordnet kan vi som sejlklub være tilfredse med resultatet på lokalplanen. Vigtigst er, at byggefelt A2 på Østmolen ikke fjernes. Der er fortsat mulighed for at udvikle og at udvide havnens området til glæde for havnens brugere og gæster. Dog kan der fortsat arbejdes på, hvilken type af bebyggelse, der kan være i fremtidige revisioner af lokalplanen. Desuden er vurdering bag byggefelt A1, hvor sejlklubben ligger, vigtig, da den slår fast, at klubben og klubhuset ligger, hvor det gør, og at vi fortsat skal have mulighed for om- og tilbygninger, konkluderede Rolf Larsen i den sammenhæng.