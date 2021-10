Se billedserie Lars Barthold Hansen er spidskandidat for Liberal Alliance Stevns til kommunalvalget, der finder sted tirsdag 16. november. Foto: Erik Nielsen

Liberal Alliance er meget mere end mindre skat

Stevns - 21. oktober 2021 kl. 06:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Lars Barthold Hansen fra Store Heddinge er både formand og spidskandidat for Liberal Alliance Stevns. Ved sidste kommunalvalg i 2017 var han også formand, men dengang var Rasmus Englund spidskandidat.

Der er løbet en del vand igennem Tryggevælde og Stevns Å siden da.

Rasmus Englund har i mellemtiden meldt sig ud af partiet og ind under fanerne som kandidat for Venstre Stevns til det kommende kommunalvalg 16. november. Så denne gang har formanden taget begge tøjler i hænderne og bestyrer både partiets administrative og politiske linje over for partifæller og vælgere.

Der er to andre på listen ud over spidskandidaten. Men Lars Barthold Hansen er mødt alene op for at svare på spørgsmål om partiets valgprogram og politiske linje i et interview på DAGBLADET's redaktion, selv om de havde fået buddet om at komme to.

- Arbejdet skal jo også passes, og de to andre pendler henholdsvis fra Odense og København til Stevns, så i dag er det kun mig, der er her, siger spidskandidaten for Liberal Alliance.

Mål og midler

Noget af det første, som Lars Barthold Hansen påpeger, er, at Liberal Alliance ikke kun er et skatteparti:

- Vi ønsker også at tage os af de gamle, drive nogle gode skoler og sørge for, at de socialt udsatte får den hjælp, som de har behov for. Man kan vel sige, at de partier, der stiller op til kommunalvalget grundlæggende vil det samme, men det er vejen derhen, der er vigtig, og hvor vi kan se forskellen på partierne.

- Liberal Allicance er meget andet og mere end et parti, der kæmper for at få skatten sat ned. Og det er også forkert at tro, at vi ønsker at afskaffe den offentlige sektor. Men når vi kigger på, hvor alle de penge, der kommer ind, bliver af, så bør vi kunne drive kommunen bedre og mere effektivt for færre penge. Det nytter ikke noget, at vi bare skal betale mere og mere i skat. Der er andre værktøjer, mener han.

Lars Barthold Hansen mener i den sammenhæng, at man bør skelne mellem besparelser og effektiviseringer.

- Det handler om ledelse. Administrationen bør drives som en virksomhed. Og jeg mener sagtens, at man kan sammenligne ledelsen og administrationen af en kommune med en privat virksomhed, siger han.

Han erkender, at han ikke har været inde i »maskinrummet« på en kommune, og han har heller ikke overrendt rådssalen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder. Derfor er han heller ikke 100 procent inde i de kommunale udfordringer.

- Men jeg kan jo se, at den nye, kommunale direktion delvis giver mig ret i, at det er muligt at finde effektiviseringer. Der er sat flere millioner kroner af på det kommunale budget for, at direktionen kan analysere mulighederne for effektiviseringer. Det har det har de kvitteret for og sagt, at det er muligt, lyder det fra Liberal Alliances spidskandidat.

Tillid til lærerne

Lars Barthold Hansen har ikke stor fidus til den skolereform, som blev presset igennem systemet for nogle år siden. Han er derfor også glad for at kunne konstatere, at flere af de tiltag, som blev sat i værk i forbindelse med skolereformen nu bliver rullet tilbage - selv om ikke alt ved reformen var af det dårlige.

Han peger på, at det også drejer sig om at have tillid til sine medarbejdere.

- Der skal mere selvbestemmelse til, så man kan fokusere på kerneopgaverne. Alt for stramme rammer fører til dårligt arbejdsmiljø og ineffektivitet i stedet for at have tillid til, at medarbejderne selv kan finde ud af det, siger han.

Ældreområdet

Liberal Allicance vil have mere udlicitering, og pengene skal følge borgeren, så der bliver mere frit valg.

»I Stevns Kommune konkurrenceudsætter vi 31,9 procent af de kommunale opgaver mod et landsgennemsnit på 26,3 procent, så vi er godt på vej. Men til sammenligning konkurrenceudsætter Gribskov Kommune 51,3 procent af deres opgaver, så vi har stadig et stort potentiale,« står der i det lokale valgprogram.

- Der er stadig udfordringer. På trods af, at der i år og næste år bliver tilført flere penge til ældreområdet, så jeg jeg ikke indtryk af, at de ansatte har fået mindre at se til. De spurter stadig rundt. Så er det, at jeg spørger mig selv, hvad der skal ind over kommunekassen, og hvad der ville være bedst at udlicitere, siger Lars Barthold Hansen, der godt er klar over, at han kan blive stukket en lang række dårligt eksempler op i næsen, når det gælder udlicitering af kommunale opgaver.

Men det, mener han, i bund og grund er, fordi man sjusker med de kvalitetskrav, der stilles i forhold til den pris, som man vil betale.

- Det er vigtigt at beskrive opgaven fuldstændigt rigtigt. Det tager lang tid, men det er den vigtige proces, og dér er kommunerne mange gange ikke skarpe nok - og så er det, at det går galt. Men hvem siger, at kommuner har patent på ældreplejen? Ikke mig i hvert fald, det er ikke en given sandhed. Og de penge, der spares på opgaven skal selvfølgelig stadig bruges på ældreområdet, siger spidskandidaten.

Skuffende valg i 2017

Spidskandidaten vil på ingen måde skjule, at han og partiet var dybt skuffede over sidste kommunalvalg, hvor partiet blot fik 335 stemmer eller 2,6 procent af stemmerne.

- Vi vil dog gerne give vores vælgere en mulighed for at stemme på os. Og så må vi se, hvor langt det rækker denne gang, siger konkluderer han.