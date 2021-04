Ledige stevnsborgere bliver resten af året spurgt, hvordan de har oplevet servicen på Jobcenter Stevns. Foto: Henrik Fisker

Ledige udspørges om Jobcentret

Stevns - 19. april 2021 kl. 06:37 Kontakt redaktionen

Ledige stevnsborgere bliver i øjeblikket spurgt om, hvordan de oplever mødet med Jobcentret. Det sker som en del af en tilfredshedsundersøgelse, som Stevns Kommune har sat i gang for at kunne følge med i, hvordan borgerne oplever sagsbehandlingen i Jobcentret og at få flere ledige i beskæftigelse.

Undersøgelsen er et tiltag fra Stevns Kommunes beskæftigelsesplan 2021, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i december. Tiltaget bygger på et overordnet mål fra beskæftigelsesministeren om, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

- Den personlige samtale med den ledige og vores kontakt mellem borgerne og Jobcentret er ét af de vigtigste redskaber, vi har, når vi skal hjælpe ledige med at komme i beskæftigelse. Vi ved, hvor vigtigt det er for den ledige, at sagsbehandleren tror på den lediges mulighed for at komme i beskæftigelse, siger Mikkel Lundemann Rasmussen (K), formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget.

Tilfredshedsundersøgelsen løber resten af 2021. Svarene vil blive brugt til løbende at udvikle Jobcenteret.