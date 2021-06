Hver daginstitution skal have sin egen leder. Det vedtog Kommunalbestyrelsen i enighed, mens holdningerne var delte om, hvordan den omlægning skal finansieres. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lederne vender tilbage til vuggestuer og børnehaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lederne vender tilbage til vuggestuer og børnehaver

Stevns - 01. juni 2021 kl. 06:21 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevns Kommunes dagtilbud for førskolebørn vender tilbage til den gamle struktur, hvor hver institution har sin egen leder og forældrebestyrelse. Efter nogle år med områdeledelse har Kommunalbestyrelsen enstemmigt godkendt, at institutionerne fra 1. september igen får decentraliseret ledelse. Omlægningen gælder vuggestuer, børnehaver og dagplejen.

Skiftet betyder, at hvor der i dag er én områdeleder for tre til fire institutioner, vil der fremover være én leder i hvert dagtilbud. Baggrunden for ændringen er et politisk ønske om en mere synlig og tilstedeværende ledelse på den enkelte matrikel. Forventningen er, at en sådan ændring vil øge den direkte dialog med forældrene og samtidig skabe klarere referencer for de ansatte, hvilket skal bidrage til større kvalitet og arbejdsglæde i dagtilbuddene, hedder det i indstillingen.

I Kommunalbestyrelsen redegjorde fungerende børneudvalgsformand Janne Halvor Jensen (DF) for beslutningen:

- Et enigt udvalg finder, at den nuværende struktur med områdeledelse ikke fungerer optimalt. Vi ønsker, at alle dagtilbud skal have en daglig og tilstedeværende leder, så der bliver kortere vej fra medarbejder til leder, sagde hun.

Pantons sololøb Men hvor politikerne er helt enige om behov for decentral ledelse i dagtilbuddene, var der forskellige opfattelser af, hvordan omlægningen skal finansieres. For med en leder i hver daginstitution stiger udgiften til lønninger.

Et bredt flertal på 15 medlemmer valgte at hente to millioner kroner fra skolernes anlægsbudget i forbindelse med skolereformen til en delvis finansiering af omlægningen. Pengene er aldrig blevet brugt, men står fremdeles på Børn, Unge og Læringsudvalgets (BUL) budget for 2021. Pengene fordeles med 500.000 kroner i 2021 (fra september og året ud), 1.095.000 kroner i 2022 og 405.000 kroner i 2023. Det efterlader et behov for finansiering i 2022 på 690.000 kroner i 2023 og 1.095.000 kroner i 2024, som skal sættes på kommunens budget for 2022 og årene frem.

Men flere af politikerne var imod at bruge penge fra folkeskolereformen på en ændret struktur i daginstitutionerne. Således slog Jacob Panton Kristiansen (V) et slag for at overføre uforbrugte midler fra anlæg af et køkken, hvor regnskabet skulle behandles på lukket dagsorden. Her kunne der, ifølge ham, hentes godt halvanden million kroner til formålet.

- Hvorfor er det bedre at bruge pengene fra skolerne, spurgte han.

Men han blev irettesat af borgmesteren for på åbent møde at omtale en sag fra den lukkede del af mødet.

- Desuden er det en fast regel, at overskud fra anlægsarbejder skal lægges i kassen, sagde Anette Mortensen (V).

Stjæler fra skolerne Også Jan Jespersen (løsgænger) og Sejer Folke (EL) ville frede skolernes budgetter. Jan Jespersen talte om at »stjæle fra andre områder« og anbefalede at finansiere de decentrale institutionsledere med ekstra bevillinger fra kassen.

Men de blev modsagt af Henning Urban Dam (S): - For nylig vedtog vi i enighed at gå alle anlægsopgaver efter i sømmene. Resultatet blev bl.a., at vi fandt 3,2 millioner kroner på skoleområdet, som aldrig er blevet ført ud i livet. Ud af dem bruger vi nu de to millioner til en bedre ledelsesstruktur. Det er penge, som er sparet i kommunekassen, og derfor stjæler vi ikke noget fra andre, sagde han.

Line Krogh Lay (R) supplerede med, at en ny ledelsesstruktur vil give dagtilbuddene et løft, der også på sigt vil smitte af på folkeskolerne, som vil få nogle »bedre børn«.

Imod stemte fire, nemlig Dansk Folkeparti, Enhedsliusten og Jan Jespersen (løsgænger). Jacob Panton Kristiansen (V) stemte trods sit indlæg i debatten også for at hente pengene på skoleområdet.