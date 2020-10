Se billedserie René Tuekær, der er skoleleder på Hotherskolen, var på arbejde hen over weekenden, da en elev lørdag blev testet positiv for Covid-19. Foto: Henrik Fisker

Leder af coronaramt skole: Vi forstår godt, at mange er bekymrede lige nu

Stevns - 05. oktober 2020 kl. 12:15 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Lørdag fik skoleleder René Tuekær en besked om, at én af hans elever på Hotherskolen var testet positiv med Covid-19, som også kaldes coronavirus.

- Det var forældrene til eleven fra niende årgang, som helt korrekt informerede os om det. Herefter mødtes viceskolelederen samt centerchef Daniel Gottrup fra Stevns Kommune og jeg for at få styr på situationen og infomere, dem der skulle informeres, siger René Tuekær til DAGBLADET, da vi taler med ham mandag morgen:

Handlingsplan klar - Heldigvis havde vi i ugen op til weekenden præciseret over for hinanden, hvordan vi skulle agere i en sådan situation. Så nu fik vi ret hurtigt taget hul på den køreplan. Men det kunne vi jo ikke vide noget om, da vi udarbejdede køreplanen. Den blev lavet ud fra den filosofi, at på et eller andet tidspunkt, så får vi nok en elev, der er smittet, og så er det godt at vide, hvad man skal gøre.

De tog kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og sammen med denne myndighed blev der foretaget en kortlægning af elevens nære kontakter.

- På den baggrund besluttede vi, at begge klasser på årgangen, samt de tilknyttede lærere, skal være hjemme i isolation indtil de er bekræftet negative for Covid-19, konkluderer skolelederen.

Der er to niende klasser på Hotherskolen, der begge opholder sig på samme etage, og da eleverne også har valgfag sammen, så stod det ret hurtigt klart, at det var begge klasser, som skulle isoleres.

Alle informeret Derefter gik ledelsen i gang med at informere alle forældre til alle eleverne i niende årgang samt de ni lærere og den støttepædagog, som også er tilknyttet klasserne. Lørdag blev der også lagt information ud på skolens intranet Aula, hvor alt, hvad der er gjort og skal gøres blev beskrevet.

Mange bekymringer - Der er selvfølgelig mange, der helt naturligt bliver bekymrede, når man får sådan noget at vide. Der er lagt op til, at alle elever skal søge at blive testet i dag, mandag, da det er på fjerdedagen efter en eventuel kontakt, at man skal testes. Og hvis de får et negativt svar om, at de ikke er smittede, så kan de komme tilbage på skolen. Herefter skal der laves en kontroltest. Det vil sige, at vi tidligst kan have de første elever tilbage på onsdag, siger skolelederen fra Hotherskolen, der også forklarer, at niende årgang faktisk skulle have været på et såkaldt brobygningsforløb i Køge indeværende uge, så man er netop nu ved at finde ud af, hvordan det skal organiseres.

René Tuekær er af den overbevisning, at ledelsen har foretaget det, der skulle gøres i forhold til det, man har kunnet læse sig til.

- Jeg føler, at vi har gjort, hvad vi skulle. Men det er klart, at der opstår utryghed, når man får sådan en besked. Også i personalegruppen, der har fået al den information, vi har, siger skolelederen, der mandag formiddag skulle mødes med personalet for at informere om situationen, og på hvilket møde der kunne stilles yderligere spørgsmål:

- Vi kan jo se, at vi får en del spørgsmål. Blandt andet om vi ikke burde lukke 100 procent ned. Men det mener vi hverken er forsvarligt eller nødvendigt. Det tænker jeg, at der er stor forståelse for.

Nu skal eleverne og lærerne på niende årgang testes to gange i den kommende uge. Og er den første test negativ kan man vende tilbage til skolen, mens den anden test tages som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.

- Det vil også sige, at der er tid til at få set på rengøring af etagen, som niende årgang befinder sig på, siger René Tuekær.