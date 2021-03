Foto: Stevns Kommune

Ledelses-trio i kommunen er klar med nyansat direktør

Stevns - 27. marts 2021 kl. 05:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Sidste blad i trekløveret på direktionsgangen i Stevns Kommune er tilføjet med ansættelsen af Ellen Hvidt Thelle, som kommer fra en stilling som centerchef i Furresø Kommune.

Med udgangen af marts går den nuværende kommunaldirektør Per Røner på pension og direktør Hanne Stensen Christensen forlod med indgangen til marts Stevns Kommune til fordel for en stilling hos affaldsselskabet Argo. Men nu er begge disse direktørposter på ny besat.

I februar blev 44-årige Henrik Nielsen ansat som ny kommunaldirektør fra om med 1. april, og fredag meddelete kommunen så, at den sidste ledige stol i direktør-trekløveret bliver besat fra 1. maj. Et enigt ansættelsesudvalg har nemlig valgt at ansætte den 50-årige Ellen Hvidt Thelle, som kommer fra en stilling som centerchef i Furesø Kommune.

Borgmester: Et godt hold - Vi får ny kommunaldirektør og direktør inden for ret kort tid, men det er et rigtig godt hold, vi har samlet. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, at det nye trekløver i direktionen hurtigt finder fælles fodslag. Ellen Hvidt Thelle kommer med solid erfaring fra både kommuner og ministerier, og jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet. Det tegner lyst for Stevns, lyder det fra borgmester Anette Mortensen i den udsendte pressemeddelelse.

Stevns Kommunes nye kommunaldirektør, Henrik Nielsen, som reelt starter lige efter påske, har deltaget i ansættelsesprocessen.

Når direktionen er fuldtallig, vil de forskellige fagområder bliver fordelt mellem direktørerne. Herudover venter der den nye direktion flere vigtige opgaver som eksempelvis næste års budget, at udmønte kommunens vision - Stevns - Du kommer igen, hele det forberedende omkring opførelsen af Stevns Klint Besøgscenter og ikke mindst arbejdet med Stevns Verdensmål.

Ellen Hvidt Thelle peger over for DAGBLADET på, at der er så mange gode muligheder for Stevns Kommune i den kommende tid, at det var hovedårsagen til, at hun søgte den ledige stilling.

Et stort potentiale - Jeg glæder mig til de mange spændende opgaver i Stevns Kommune og forløse det store potentiale, der er i Stevns samt udmønte visionen for Stevns sammen med den øvrige direktion og i tæt samarbejde med medarbejdere, borgere og erhvervsliv. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, og glæder mig til at lære Stevns rigtigt at kende, siger hun til avisen.

Hun forklarer, at hun bor i Virum, så der kommer til at gå lidt tid på landevejene mellem Nordsjælland og Stevns.

- Jeg er vant til mødeintensive dage, og hvor andre går til fritidsaktiviteter, så går jeg til arbejde, siger hun til avisen.

Ellen Hvidt Thelle er jurist og har med sine ansættelser i både ministerier og kommuner en lang og bred erfaring med offentlig opgavevaretagelse; fortrinsvis inden for det tekniske område.

- Det er en knalddygtig kommunaldirektør Stevns har fået landet med Henrik Nielsen, og jeg glæder mig til at skulle arbejde sammen med ham. Hvordan arbejdsfordelingen i direktør-trioen bliver, det skal vi nu til at finde ud af i fællesskab, siger den nyansatte direktør.

Fatka om Ellen Hvidt Thelle 2018-2021: Centerchef i Furesø Kommune

2014-2018: Planchef i Brøndby Kommune (heraf 6 måneder som konstitueret direktør i 2017)

2013-2014: Konstitueret kontorchef/souschef i Miljøministeriet

2013-2013: Chefkonsulent i Miljøministeriet 2006-2012: Miljøråd i Udenrigsministeriet

2000-2006: Fuldmægtig i Miljøministeriet

1999-2000: Souschef/legal advisor i Det Danske Center for Menneskerettigheder (Rwanda)

1997-1999: Fuldmægtig i Miljøministeriet