Se billedserie Generalforsamlingen trak 30 medlemmer på Hotel Stevns. Foto: Henrik Fisker

Lavere kontingent skal lokke flere medlemmer til

Stevns - 28. marts 2018 kl. 12:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste forretninger i Store Heddinge fik tirsdag aften skåret en tredjedel af deres årskontingent til Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Efter en lang debat afbrudt af en spisepause, hvor de 30 deltagere i aftenens generalforsamling kunne summe over et forslag fra bestyrelsen, blev det ved afstemning vedtaget at indføre et lavere kontingent for såkaldt normale forretninger. De slipper i det kommende år med at betale 4000 kroner, mens større butikker som Meny, SuperBrugsen og Bygma skal fortsætte med at betale det nuværende kontingent på 6000 kroner.

Forslaget blev vedtaget uden en kontraafstemning, da aftenens dirigent: Lasse Olsen kunne konstatere, at mindst halvdelen af de tilstedeværende havde stemt for. Formålet med manøvren er at dæmme for en medlemsflugt, hvor flere butikker har meldt sig ud, og det har vist sig svært at rekruttere nye.

17 butikker er med

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening har i 2018 en medlemskreds, der består af 17 butikker, 19 i liberalt erhverv, 23 foreninger og politiske partier samt 32 private personer. Formand Tim Warner oplyste, at blandt butikkerne er der ét pizzeria, men ingen frisører, selv om bestyrelsen gerne havde set begge kategorier være med.

Det er kun butikkerne, der får glæde af kontingentnedsættelsen, mens de øvrige medlemsgrupper skal betale uændret kontingent. Konsekvensen af at nedsætte årskontingentet bliver et budget, der balancerer med et forventet underskud på 31.238 kroner, mens en fastholdelse af det nuværende kontingent ville have indbragt et lille overskud på 470 kroner. Gabet var i nogles øjne bekymrende stort, men Tim Warner beroligede med, at man altid kan regulere på udgifterne.

- Foreningens største udgiftspost er julebelysningen, som vi igen i år har afsat 66.000 kroner til. Her kan vi vælge at skære ned, hvis økonomien er truet. Det vigtigste er, at der er lys på Nytorv og det nederste stykke af Algade, mente han.

Der var delte meninger om, hvorvidt et lavere kontingent ville få flere butikker til at melde sig ind i foreningen. Mens Camilla Strømsholt fra Nordahl & Friis håbede på, at et lavere kontingent ligefrem kunne skaffe så mange nye medlemmer, at der reelt kom lige så mange kontingentkroner ind, tvivlede formanden selv på, om frisører og pizzeriaer ville stå i kø.

- Det handler nok mere om en bestemt forretningskultur, mente Tim Warner, der bebudede, at han går som formand for foreningen om et år.