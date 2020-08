Artiklen: Lastbil brød i brand mellem to bygninger

Lastbil brød i brand mellem to bygninger

En lastbil, som stod parkeret mellem nogle bygninger ved Klindt Rideudstyr lige uden for Store Heddinge, stod sent mandag aften i lys lue. ETK Brand og Redning var hurtigt på stedet med mandskab og udstyr fra både stationen i Store Heddinge og Hårlev.

Ingen dyr eller mennesker var i fare under slukningsarbejdet, som fandt sted kort inden midnat. ETK Brand og Redning fik alarmen klokken 23.26.

- Det var en hurtig og effektiv indsats af mandskabet, som gjorde at der ikke skete mere, konkluderer indsatslederen.

Det var en politibetjent på vej hjem fra arbejde, der bemærkede flammer ved landejendommen. Han så at der var høje flammer i førerhuset på lastbilen til hestetransport, og han skyndte sig at advare beboerne på gården, inden han ringede 112, så både politi og brandvæsen kom til stedet.

Politiet undersøgte brandstedet og fandt intet mistænkeligt, og kunne ikke umiddelbart fastslå brandårsagen. Branden skal derfor undersøges nærmere, for at klarlægge årsagen til at lastbilen brød i brand.