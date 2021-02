Lasses skade gav hovedbrud

Det kunne have vist sig at være en alvorlig svækkelse for Danmarks kreativitet i angrebet, men Øris viste sig at slå til med flere scoringer. Og derfor kunne stevnsboen Lasse Svan, der i den grad havde været med til at gøre finalepladsen mulig, hæve VM-pokalen sammen med sine holdkammerater.

- Det er ret stort, at det nu lykkes for anden gang i træk. Vi har haft det godt som en sammentømret gruppe. Vores fokus har været, at vi selvfølgelig gør det her for vores egen skyld. Men nu at ingen tilskuere har haft mulighed for at være her og følge det fra tilskuerpladserne, så har vi helt sikkert også haft et fokus, at denne præstation er skabt for alle danskere, der har fulgt os på tv-skærmene, sagde Lasse Svan Hansen i et interview med DR Sporten efter kampen.