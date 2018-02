Brandstationen i Hårlev bliver bevaret, men bemandingen går væsentligt ned, så der kun vil være holdleder og en brandmand tilknyttet i det daglige mod tidligere en holdleder plus fem brandfolk. I Store Heddinge går deltidsbemandingen også ned fra det nuværende en holdleder og seks brandmænd til fremover en holdleder og fem brandfolk. Kort: Østsjællands Beredskab Foto: mariewaar

Send til din ven. X Artiklen: Langt færre brandfolk på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Langt færre brandfolk på Stevns

Stevns - 15. februar 2018 kl. 11:48 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lukningstruede brandstation i Hårlev overlever i den nye brandmodel for Østsjællands Beredskab, som Beredskabskommissionen vedtog mandag. Her nikkede kommunerne ja til en basismodel, der baserer sig på en ny risikobaseret dimensionering af beredskabet - og nu skal den endelige model tilbage orientering i seks af kommunerne og endelig godkendelse i Stevns og Køge kommuner .

Den nye model indebærer, at der i Taastrup, Greve, Roskilde og Køge vil være døgnbemandede stationer. Desuden vil der være stationer med deltidsbemanding i Jyllinge, Køge, Solrød samt Hårlev og Store Heddinge.

Det er dog en sandhed med modifikationer, at stationen i Hårlev bliver bevaret for mandskabsmæssigt går bemandingen væsentligt ned, så der kun vil være holdleder og en brandmand tilknyttet i det daglige mod tidligere en holdleder plus fem brandfolk. I Store Heddinge går deltidsbemandingen også ned fra det nuværende en holdleder og seks brandmænd til fremover en holdleder og fem brandfolk.

- Alt i alt er vi 16 deltids-ansatte brandmænd tilknyttet nu, og hvis vi kun er tilknyttet en holdleder og en brandmand, når alarmen går, så er det en forringelse, der vil kunne mærkes. Det er en så væsentlig forringelse, at det næsten er det sammen som at lukke stationen, som jeg ser det, siger Henning Christiansen til DAGBLADET.

Han er tillidsmand for Falcks brandmænd i Hårlev.

Borgmester Anette Mortensen (V) fra Stevns Kommune kan sætte flueben ud for ønsket om at bevare to brandstationer på Stevns, som Kommunalbestyrelsen betingede sig var opfyldt, før de kunne godkende den ny risikobasrede dimensionering af det fælles beredskab. Men der følger en klar serviceforringelse med, hvis kommunen ikke kommer til lommerne og tilkøber ekstra ydelser.

- Det er yderst positivt, at Hårlev bliver bevaret som brandstation i den fremlagte model. Det er jeg selvfølgelig tilfreds med, men der er helt klart andre ting, som ikke er i mål endnu i forhold til de forbehold Kommunalbestyrelsen vedtog i januar måned. Og det må vi nu tage en drøftelse af på det førstkommende møde i Økonomiudvalget og senere i Kommunalbestyrelsen, siger Anette Mortensen til DAGBLADET.

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune godkendte på sit seneste møde den risikobaserede dimensionering i Østsjællands Beredskab med den forudsætning, at der med udgangspunkt i Stevns kommunes store geografi skal indgå to lokale stationer i kommunens dækning. Alternativt én større døgnbemandet station, der dækker hele kommunen. Derudover var der også et krav om, at der ikke måtte ske nogen serviceforringelse i forhold til i dag.