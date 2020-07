Send til din ven. X Artiklen: Landsindsamling mod kræften har fået ny dato Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsindsamling mod kræften har fået ny dato

Stevns - 06. juli 2020 kl. 14:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kræftens Bekæmpelse måtte i foråret aflyse sin landsindsamling søndag 29. marts, der faldt i den første, store nedlukning af samfundet under coronakrisen. I stedet for organisationen nu fået myndighedernes tilladelse til at samle ind søndag 16. august.

Lokalformand for Kræftens Bekæmpelse Anny Borch Jensen er atter indsamlingsleder, og hun er klar over, at det kan blive svært at mobilisere lige så mange indsamlere som normalt, fordi det skal ske hen over sommerferien.

Men hun håber alligevel, at mange vil melde sig til at bruge to-tre timer af sin tid en søndag formiddag og være med til at støtte mennesker ramt af kræft, livsvigtig forskning og forebyggelse af kræft.

Hver tredje får kræft

- Hver tredje dansker får kræft, så de fleste af os får sygdommen tæt ind på livet på et eller andet tidspunkt. Det mærker vi også på indsamlerne. Mange har en personlig grund til at gå på gaden for kræftsagen. Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen. Og en del har selv kræft, siger Anny Borch Jensen.

Netop det personlige budskab er i centrum under årets indsamling.

- Vi har alle sammen en grund til at vise flaget for kræftsagen, og igen i år kan de mange tusinde indsamlere skrive deres grund til at samle ind på et flag, som kan sættes på tøjet eller tasken. Flaget bliver udleveret sammen, men det er selvfølgelig helt frivilligt, om man vil bruge det, siger hun.

Rådgivning og støtte

De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse.

Overskuddet fordeles med 62 procent til forskning, 17 procent til patientstøtte, 18 procent til forebyggelse og 3 procent til administration. Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen. Man kan melde sig som indsamler på 7024 2020, på www.indsamling.dk eller direkte til Anny Borch Jensen tlf/sms 2924 7726, mail: annyborch@mail.dk, hvor man også kan få yderligere information.