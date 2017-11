Se billedserie Ole Nørby fra Magleby på det nordlige Stevns er blevet kåret som den bedste økologiske landmand i landet på sit felt. Pressefoto

Landmand fra Stevns hædret for landet bedste øko-afgrøder

Stevns - 30. november 2017

Landmand fra Stevns laver Danmarks bedste øko-efterafgrøder. Sådan lyder det i en pressemeddelelse som Økologisk Landsforening har sendt til redaktionen.

Økolandmanden de henviser til er den lokale Ole Nørby fra Nørbys Grøntsager i Magleby, da han netop er blevet kåret som vinder af en konkurrence om landets bedste økologiske efterafgrøder.

I økologisk planteavl er efterafgrøder et vilkår og et vigtigt redskab til kulstofopbygning i jorden og som »bank« for næringsstofferne henover vinteren.

I efteråret har økologiske landmænd rundt i landet således konkurreret om at blive årets efterafgrødefrontløber.

Et jurypanel udpegede tre finalister, og en dommerkomité bestående af Sven Hermansen, Seges, og Hanne Lakkenborg Christensen, Aarhus Universitet har bedømt markerne hos Kurt Madsen, Tinglev, Ole Jakobsen, Vildbjerg og Ole Nørby, Stevns.

På Økologi-Kongressen i Kolding onsdag blev Ole Nørby kåret som vinder og fik dermed titlen Årets efterafgrøde-frontløber 2017.

Dommerne lagde i deres motivation og afgørelse vægt på flere ting i forbindelse med Ole Nørbys arbejde med sine afgrøder.

»Ole Nørby bruger efterafgrøder velovervejet og systematisk til hans jordtype, nedbør og sædskifte. Han har tænkt over artssammensætning i forhold til deres funktioner eksempelvis med egen blanding som god kvælstofopsamler fra jorden og med arter med dyb rodudvikling og optagelseskapacitet efter rødkløver og forud for de krævende grøntsager. Er bevidst om at optimere et tæt kvælstofkredsløb i systemet og tænker også på blomstrende arter til insekterne. Han gør en indsat for at efterafgrøderne skal lykkes eksempelvis med radrensning, hvilket gav bonus med flot udvikling,« hed det blandt andet i dommernes motivation.

Den lokale landmand fra Stevns er selvsagt glad for hæderen.

- Det er rigtig dejligt at få en anerkendelse for det arbejder, man går og laver, siger Ole Nørby.

Konkurrencen var et led i projektet »Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst«.

Formålet med projektet er at få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få en bedre økonomi i økologisk planteproduktion, mindre tab af næringsstoffer, mindre rodukrudtsproblemer, færre maskinomkostninger til efterårsharvning, større jordfrugtbarhed, biodiversitet og kulstofbinding i jorden.

Projektet er gennemført af Økologisk Landsforening med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU's landdistriktsprogram.