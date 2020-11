Østdansk Landboforening og Gefion har sendt dette smukke efterårsbillede af Stevns Klint og oplyser, at de ser positivt på en fredning af klinteprofilen og Trampestien, men modsætter sig forslaget om at udvide fredningen med en 25 meter bred bræmme langs hele klintekanten. Foto: Niels Okking

Landbruget går til kamp mod en skærpet fredning af Stevns Klint

Miljø- og Fødevareklagenævnet meddelte for tre uger siden, at det agter at gennemføre en fredning af Stevns Klint, som også skal omfatte en 25 meter bred dyrknings- og sprøjtefri bræmme langs hele klintekanten. Bræmmen er et ønske fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), der vil skabe et næringsfattigt kalkoverdrev med plads til, at dyr og planter kan få nye levesteder, og vandrerne på Trampestien får en større naturoplevelse.