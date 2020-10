Lagt op til en grøn oase midt i byen

Klar Forsyning har allerede et regnvandsbassin lige bag Kystvejen og Brinkholmvej og har erhvervet sig et større område til etablering af endnu et bassin i tilknytning til det allerede eksisterende.

Bredderne ned til det eksisterende bassin er så stejle, at man har været nødt til at hegne det ind, så man ikke risikerer, at nogen falder derned og ikke kan komme op igen. Indhegningen giver indtryk af et lukket område. Men nu skal området lukkes op.