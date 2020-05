Modelfoto

Læssemaskine stjålet i Lund og kørt til Faxe

Stevns - 11. maj 2020 kl. 10:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En såkaldt minilæsser, der stod i en maskinhal på en landejendom på Lund Gade i den sydlige del af Stevns kommune, forsvandt aftenen eller natten til lørdag. Indbruddet blev opdaget lørdag morgen klokken 8.45 og blev straks anmeldt til politiet.

Gerningsmanden havde formentlig fået adgang til maskinhallen via hovedindgangen, idet kædelåsen på ladedøren så ud til at være blevet klippet over.

Bagdøren var dog også brudt op - den øverste karm var helt flækket - så indbrudstyvene har været rundt i hele laden.

Fra den forreste del af laden blev en gul og sort minilæsser af mærket Giant D337T stjålet.

Anmelderen oplyste senere på dagen, at han havde fulgt et spor fra maskinhallen i Lund og cirka 20 kilometer langs marker og vej. Dæksporet var kendetegnet på en speciel måde, hvorfor han var sikker på, at det var fra hans minilæsser. Dæksporet endte ud for en adresse ved Faxe by. En patrulje fra politiet blev sendt til stedet, og på den måde blev den stjålne minilæsser atter fundet.

- Der er endnu ingen sigtet i sagen, men minilæsseren er fundet. Nu skal vi lige have undersøgt omstændighederne bag fundet, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til DAGBLADET.

Et andet indbrud fra Lund Gade fremgår ligeledes af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport. Dette indbrud er anmeldt kun få minutter efter det første, og i dette tilfælde står det beskrevet, at nogen er kommet ind via bagdøren ved at bryde den op.

- Det er den samme ejendom, hvor maskinhallen er lejet ud, så der er to forskellige forurettede i sagen. Men formentlig er det også den samme gerningsmand, der er tale om, forklarer politiets kommunikationsmedarbejder.

Ved det andet indbrud på landejendommen er det stjålet to værktøjskasser, en trolley, en lader, tre batterier, en rundsav, en vinkelsliber, en slagboremaskine, en boremaskine, en stiksav samt en lille slagskruemaskine.

Dette indbrud har ifølge anmelderen fundet sted i tidsrummet fra klokken 22 til klokken 08.23.

- Da det er maskiner og værktøj, der er gået efter i begge tilfælde peger det også i retning af, at det er den sammen gerningsmand, der står bag. Men som sagt nu skal vi lige undersøge sagen nærmere. Der er endnu ingen sigtede i sagen, slår Martin Bjerregaard fast.

