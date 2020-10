Onsdag 25. november opfører Baggårdteatret forestillingen: "Jagten på det gode menneske". Som optakt kan man nu følge en læsekreds over to aftener. Pressefoto

Læsekreds før teaterforestilling

Karin Michaëlis indledte sit forfatterskab med bogen: Den farlige alder, og siden udgav hun mere end 50 bøger om blandt andet kvinderollen og erotisk begær. For sin tid levede hun et atypisk kvindeliv som krigsreporter og kunstner. Hun var hjælpearbejder under Første og Anden Verdenskrig og skjulte en lang række flygtninge fra det nazistiske Tyskland - herunder Bertolt Brecht. Efter besættelsen endte hun med selv at måtte gå i eksil i USA i en længere årrække.