Lær om ludomani - vejen fra gaming til gambling

Torsdag 28. november kl. 18.30-20 kan man blive skarpere på, hvad man skal holde øje med, når ens barn eller teenager sætter sig foran computeren for at spille. Her besøger Center for Ludomani Mødestedet på Hårlev Bibliotek for at give gode råd til forældre og pårørende til de børn, der er vilde med spil som f.eks. Fortnite, FIFA og Apex. Det er nemlig eksempler på spil, hvor elementer fra gambling-industrien de senere år har sneget sig ind og gjort det muligt at betale penge for en forbedret spiloplevelse. Og det gør, at grænsen mellem at være gamer til at være gambler lynhurtigt kan flytte sig.