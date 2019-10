Lær førstehjælp ved et hjertestop

Det er helt afgørende for at overleve et hjertestop, at hjælpen kommer inden for de første minutter. Derfor er vigtigt, at så mange som muligt er i stand til at yde kvalificeret førstehjælp. Projekt Danmark redder liv vil have et korps af frivillige førstehjælpere, som kan tilkaldes med kort varsel via alarmcentralerne.