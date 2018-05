Læger uden Grænser søger indsamlere

- Vi vil gerne være med til at gøre en forskel og redde dem, vi kan. Derfor går vi på gaden for de mennesker, der lever i frygt for krig, forfølgelse og mangel på akut lægehjælp. Vi kunne godt tænke os at få Stevns på landkortet i kampen for at redde menneskeliv, og vi håber, at mange vil melde sig som indsamlere og gå med, siger Irene Bruun Mortensen, der er lokal indsamlingsleder for Stevns, Køge og omegn.