Lån ubegrænset på biblioteket via nettet

Stevns - 16. marts 2020 kl. 16:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag kl. 16 lukkede Stevns Bibliotekerne dørene for sine brugere - både den betjente og den ubetjente åbningstid er suspenderet i første omgang frem til mandag 30. marts som følge af corona-krisen.

Men da mange netop har fået mere tid derhjemme, fordi de er sendt hjem fra arbejde, har de nu et ekstra behov for noget at læse i. Det rimer dårligt med, at bibliotekerne holder lukket, og derfor har Stevns Bibliotekerne besluttet at åbne helt op for det digitale bibliotek .

- Vi har normalt begrænsninger på, hvor mange e-bøger, netlydbøger og film, at man kan låne online. I denne tid, hvor vi ikke har åbent på de fysiske biblioteker, har vi valgt at fjerne begrænsningerne. Det betyder, at man som bruger hos Stevns Bibliotekerne kan låne lige så mange materialer, som man vil, hos både eReol og Filmstriben, siger May-Britt Diechmann, leder af Stevns Bibliotekerne.

Hun uddyber over for DAGBLADET, at normalt sætter bibliotekerne et loft på fem digitale udlån pr. låner om måneden. Det skyldes i sagens natur ikke kapaciteten, da udlånene netop er digitale, men derimod økonomien. Det koster nemlig royalties hver gang, at en borger låner et digitalt produkt, og det skal afpasses bibliotekernes samlede budget.

- Via har taget chancen og håber, at eventuelt større digitalt udlån kan holdes inden for budgettet, siger May-Britt Diechmann, der varsler, at det ubegrænsede udlån af digitale produkter stopper, når bibliotekerne atter åbner for betjening.

For at benytte de digitale tjenester skal man bo i Stevns Kommune og være oprettet som låner. Man kan oprette sig på Stevns Bibliotekernes hjemmeside.

- Har du brug for hjælp, kan du skrive en mail til bibliotek@stevns.dk. Lægger du dit nummer, ringer vi dig op, siger bibliotekschefen.

Hun tilføjer:

- I en tid, hvor mange skal blive hjemme, og kalenderen måske ikke er nær så pakket, som den plejer, kan det være en god anledning til at dykke ned i litteraturens verden. Du kan gå på opdagelse i nye områder, eller måske komme i gang med at læse igen. Det kan også være en mulighed for at samles om en spændende historie med sine børn. Litteraturen er netop med til at skabe nye indsigter og et rum for refleksion, som kan være tiltrængt i en tid, hvor meget andet naturligvis handler om sygdom, siger May-Britt Diechmann.

