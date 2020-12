Lån feriefilm og e-bøger i julen

Med den forestående nedlukning af samfundet i julen og nytåret kan mange få behov for mere underholdning i den ekstra hjemmetid. Derfor skruer Stevns Bibliotekerne - ligesom ved nedlukningen i foråret - endnu engang på knapperne med de digitale udlån, så der er mulighed for at se ekstra mange film og læse og høre ekstra mange bøger hos bibliotekernes digitale tjenester.

- Lige nu giver det rigtig god mening for os at justere lidt på antallet for, hvor mange digitale materialer borgerne kan låne i denne tid. Det er sådan vi kan bidrage til, at folk ikke behøver at bevæge sig for meget uden for hjemmets fire vægge og rundt i samfundet, siger biblioteksleder May-Britt Diechmann.