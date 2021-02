LA's spidskandidat skifter til Venstre

Ved de to seneste kommunevalg har Rasmus Englund været spidskandidat for Liberal Alliance, som med henholdsvis 2,0 og 2,6 procent af stemmerne dog ikke fik stemmer nok til at komme i Kommunalbestyrelsen.

Efter det seneste valg i november 2017 meddelte Rasmus Englund, at han ikke igen ville stå i spidsen for partiet til kommunevalg, men holdt muligheden for at opstille længere nede på listen åben.