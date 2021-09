Se billedserie Tidligt fredag morgen var fotografen en tur forbi Krohaven, hvor solen var ved at tiltvinge sig magt på himmelrummet mod Øst, mens badegæster begav sig ud på badebroen. Foto: Erik Nielsen

Kystdirektoratet åbner nu for etablering af sauna i Krohaven

Stevns - 10. september 2021 kl. 14:58 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Det har efterhånden været en lang proces med mobilisering af interesserede og stiftelse af et badelaug; indsamling af penge; udarbejdelse af en helt ny lokalplan og sidst men ikke mindst få taget Kystdirektoratet i ed. Men nu ser de sidste brikker ud til at falde i hak, så der kan etableres en sauna til vinter-badere og andre interesserede.

Endnu en attraktion for lokale og turister i Rødvig står nu lige over for at blive en realitet.

- Vi er glade for at kunne fortælle, at vi nu endelig efter 11 måneders behandlingstid, har fået dispensationen fra Kystdirektoratet til at opstille saunaen på krostranden, fortæller Kathrine Hendriksen, der ud over at være kroejer i Rødvig også er med i bestyrelsen for Rødvig Badelaug, der i nogle år har arbejdet for at få bygget en sauna i Krohaven lige over for Rødvig Kro- og Badehotel.

Tilladelsen betyder, at Rødvig Badelaug nu kan gå videre i processen med at få byggetilladelse, den sidste finansiering og bestilling af saunaen på plads.

- Vi håber meget på, at vi kan få opstillet saunaen i den kommende vinterbadesæson og herefter vil vi gå i gang med processen med at få etableret en permanent badebro, forklarer Kathrine Hendriksen, der er rigtig glad på badelaugets vegne:

- Vi glæder os til mange gode stunder med kolde gys i havet og varme gus i vores kommende sauna!

Målrettet indsats Igennem nogle år har Rødvig Badelaug arbejdet målrettet hen imod at få brikkerne til at falde i hak, så vinterbadere og andre badegæster i Rødvig kan få mulighed for at kombinere det kolde gys i bølgerne med en tur i sauna, der skal placeres direkte ud til stranden.

Først blev badelaugets stiftet for små fire år siden. Derefter gik arbejdet i gang for Rødvig Badelaug, der vil etablere en mobil udendørs sauna, som skal gavne og glæde ikke kun badelaugets medlemmer, men også byens borgere og turister.

Andre foreninger som for eksempel roklubberne, sejlklubben og triatlon-foreninger vil også kunne drage fordel af saunaen. Badelauget håber således på, at det nye saunaprojekt kan udvikle sig til en aktiv del af Rødvigs lokalsamfund og skabe nye fællesskaber.

Sådan beskrev de deres projekt, da de fik penge fra de såkaldte LAG-midler tilbage i vinteren 2019.

Flot placering Herefter gav en enstemmig kommunalbestyrelse tilladelse til, at badelauget kunne realisere sauna-planen på det ønskede sted i Krohaven med udsigt ud over Østersøen og til Stevns Klint.

Det skulle dog vise sig ikke at være så enkelt, da Kystdirektoratet også skulle tages i ed. De forlangte, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for det område, som den mobile sauna skulle placeres i. Og undervejs har lauget hele tiden haft fokus på at samle midler hos fonde og igennem kontingenter fra medlemmerne, som løbende er kommet til ud over de bevilgede LAG-midler fra både fra Udvikling Stevns og Stevns Kommune.

I oktober 2020 blev lokalplanen for en mobil sauna i Krohaven vedtaget i Kommunalbestyrelsen og med Kystdirektoratets tilladelse i hus burde byggetilladelsen være den sidste hurdle i projektet før det materialiserer sig i turistbyen i den sydligste del af kommunen.

