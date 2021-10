Foto: Thomas Olsen

Kvindes kærestebesøg i kæmpebrandert endte i retten

Stevns - 25. oktober 2021 kl. 13:08 Af Erik Nielsen

En 52-årig kvinde fra Køge blev i forsommeren taget med en promille på 2,82 under en køretur for at besøge sin kæreste i Store Heddinge. Nu har hun fået sin dom. En brandert kræver ofte, at den der bærer branderten vågner op til tømmermænd - de kan være både fysiske og mentale. Førstnævnte kommer de fleste igennem inden for en overskuelig periode. Sidstnævnte kan trække lidt længere spor efter sig.

En 52-årig kvinde fra Køge må således sande, at en kæmpebrandert hun bar rundt på 29. maj i år nu er bonet ud ved Retten i Roskilde som en dom for spirituskørsel. Da alkometeret ved anholdelsen viste en promille på over to, og den blodprøve, som efterfølgende blev taget, viste en promille på 2,82, beslaglagde politiet straks hendes bil.

Beslaglæggelsen for vanvidskørsel er nu blevet konverteret til en konfiskation af hendes Renault Clio ved Retten i Roskilde - samt en frakendelse af den 52-årige kvindes kørekortet i tre år. Derudover skal hun betale en bøde på 16.000 kroner.

De 20 dages fængsel hun også blev idømt blev gjort betinget med en prøvetid på et år og mod, at hun kommer under opsyn af Kriminalforsorgen, der også skal sikre, at kvinden undergår en struktureret behandling for sit alkoholmisbrug.

Kvinden erkendte sig i retten skyldig, og hun modtog sin dom - ligesom anklagemyndigheden ej heller har anket dommen, der blev afsagt ved byretten i starten af oktober.

Et besøg hos kæresten Den dømte kvinde forklarede i retten, at hun var på vej til at besøge sin kæreste i Store Heddinge, da hun blev standset af politiet. Det var et nyt forhold, og de havde haft en kontrovers, så da kæresten skrev til hende om hun ikke kom og besøgte ham, så betænkte hun sig ikke, inden hun satte sig ud i sin bil og kørte af sted.

- Det var dumt af mig at tage bilen. Det er både pinligt og skamfuldt at køre i alkoholpåvirket tilstand, lød kvindens konklusion i retten, inden dommen blev afsagt.

I situationen havde hun dog kun tænkt på at komme ned til kæresten så hurtigt som muligt. Og den 52-årige kunne umiddelbart ikke forstå, at hendes promille var så høj, da hun "kun" havde drukket en enkelt flaske vin og ikke havde rørt spiritus eller øl. Hun medgav dog i retten, at hun også havde drukket vin aftenen i forvejen, så der måske var nogle "rester" tilbage fra gårsdagens brandert.

Hun blev anholdt en lørdag aften klokken 19.31, da en politipatrulje observerede hendes slingrende og usikre kørsel på Rødvigvej ved Store Heddinge. Og det var lige inden hun nåede frem til sin kæreste, at hun fik lov til at puste i et alkometer og efterfølgende blev lagt i håndjern og kom en tur med på sygehuset i Køge, hvor der blev udtaget en blodprøve. Her blev hun løsladt på ny og fik at vide, at hun måtte gå hjem.