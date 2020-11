Kvinderne fra Salon Bagdad

Hver dag åbner skønhedssalonen dørene for Bagdads kvinder fra velhavende middel- og overklassefamilier, og kvinderne træder ind i omgivelser, hvor det udelukkende handler om dem og deres skønhed. Men virkeligheden udenfor er hele tiden til stede.

Tirsdag kl. 19.00 taler hun ved et arrangement i Snurretoppen arrangeret af LOF Stevns og Stevns Bibliotekerne. Foredraget koster 75 kroner at høre, og billetter kan bestilles via hjemmesiderne: lof.dk/stevns, stevnsbib.dk eller snurretoppen.net.