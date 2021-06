Se billedserie Hans Dalgaard (tv.) fik et stykke keramik overrakt af Anne Mette Ellyton, der er den nye formand for bestyrelsen. Til højre ses forstander Carlo Mathiasen. Foto: Rasmus Hoffmann

Send til din ven. X Artiklen: Kvinder overtager roret i efterskolens bestyrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kvinder overtager roret i efterskolens bestyrelse

Stevns - 08. juni 2021 kl. 17:51 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Gymnastikefterskolen Stevns har en lang historie med skiftende navne og en skærpet profil med gymnastikken i fokus. Men det er første gang, at en kvinde skal stå i spidsen for bestyrelsen. Det skete ikke desto mindre mandag aften, da resultatet af det konstituerende møde i bestyrelsen blev meddelt de omkring 30 deltagere i generalforsamlingen.

Som ny formand blev Anne Mette Ellyton fra Store Heddinge valgt og afløser dermed Hans Jørgen Karlshøj-Andersen, Gevnø.

Den nye formand har siddet i bestyrelsen i en årrække og har selv haft sine børn som elever på efterskolen. Og så kender hun også skolen på en anden måde, idet hendes far: afdøde Kaj Weng Rasmussen også sad i bestyrelsen i en længere årrække.

Anne Mette Ellyton får en anden kvinde ved sin side, idet Susanne Elbæk, Klippinge, er valgt som næstformand.

Ud over de to sidder tre andre kvinder ligeledes i bestyrelsen. Det drejer sig om Hanne Nielsen, Køge, Dorthe Bech Nielsen, Rødvig, og Merete Frederiksen, Boestofte. Endelig er Søren Madsen, Køge, og Steen Gunnersen, Rønnede, de to eneste »haner i kurven«.

62 års bestyrelseserfaring

Inden valget til bestyrelsen godkendte generalforsamlingen en vedtægtsændring, der skærer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned fra ni til syv. Hans Jørgen Karlshøj-Andersen havde valgt at benytte det som anledning til at stoppe efter 20 år som formand og 29 år i bestyrelsen. Han fik følgeskab af sin gamle skolekammerat fra barndommens friskole: Hans Dalgaard, der forlod bestyrelsen efter samfulde 33 år. Generalforsamlingen sagde således farvel og tak til 62 års bestyrelseserfaring. Som tak fik de hver et stykke keramik udformet af kunstneren: Birgit Larsen fra Kratgården i Store Tårnby.

Det blev markeret med en række taler. Først den afgående formands sidste beretning, hvor han beklagede, at coronaen med nedlukning af skolen har været en alvorlig udfordring, der har krævet en »umådelig stor handlekraftig og omstillingsparat indsats fra forstander og ledelse, samt forståelse og medspil fra medarbejdere og elever og også fra elevernes forældre. En proces, der stadig er i gang med en håndtering, der fortjener den dybeste respekt«. Dermed er uddannelsesdelen til dels lykkedes, hvorimod dannelsesprojektet har haft trange kår, påpegede han.

- Jeg vil citere tidligere folketingsmedlem Kristian Jensen: Efterskolen er vigtig i en tid med så mange påvirkningsmuligheder, algoritmisk styrede nyheder og overfladiske medier. Når man lever, bor, griner, græder, sveder og udvikler sig sammen med andre unge er man nødt til, at smide de masker, man har, i stedet for at gemme sig bag en skærm og/eller redigere virkeligheden. Det fællesskab får man ikke i det omfang udenfor efterskolen i så ung en alder, citerede Hans Jørgen Karlshøj-Andersen.

En togpassager står af

I forbindelse med valget til bestyrelsen havde han forberedt endnu en tale, hvor han symbolsk sammenlignede sig selv med en togpassager, der nu står af toget og træder ud på perronen for at se toget køre videre mod nye mål. Undervejs på den lange togtur havde man mødt en række andre passagerer, hvor nogle var stået på før ham, mens andre havde forladt toget på tidligere stationer.

Anne Mette Ellyton holdt en tale for Hans Dalgaard, og forstander Carlo Mathiasen holdt en tale for begge de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Hans Dalgaard holdt en meget følelsesladet tale, hvor han især rettede en varm tak til Hans Jørgen Karlshøj-Andersen for tæt samarbejde og godt formandskab.

Aftenens dirigent var den tidligere formand for efterskolen: Lars Asserhøj, der kaldte Hans Jørgen Karlshøj-Andersen en patriark inden for de frie skolers verden. Du kan godt tillade dig at være stolt over din indsats, lød skudsmålet.