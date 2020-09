Kvinde mistede lyserød flamingo i Køge Bugt - meldt til politiet

Et ophold ved stranden kan indimellem give grund til bekymring. Således tingede en 27-årig kvinde fra Roskilde til politiet mandag eftermiddag, da hun under ophold på stranden ved Kystvejen i Strøby Egede havde mistet sit badedyr. Sådan skriver Midt- og Vestsjællands politiet i sin døgnrappport.

De kan endvidere oplyse pressen om, at der var tale om en stor lyserød flamingo, som var blæst ud på vandet.

Kvinden ønskede blot at underrette politiet herom, så der ikke blev iværksat en søredningsaktion, hvis andre måtte bemærke badedyret langt ude på vandet.

Politiet noterede sig oplysningerne om det bortblæste badedyr og modtog i øvrigt ingen efterfølgende henvendelse fra andre personer med en bekymring om, at nogen kunne være i nød. De har ifølge det oplyste heller ikke fået meldinger om, at nogen skulle have set en lyserød flamingo i Køge Bugt.