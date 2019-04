Kunsten at sove roligt om natten

Sådan sagde tidligere minister Bertel Haarder (V), inden han torsdag klippede snoren over og indviede denne sæsons temaudstilling på Koldkrigsmuseum Stevnsfort: en samling af plakater fra Natos hovedkvarter. Selv om museet har haft åbent siden i mandags 1. april, var indvielsen henlagt til 4. april - 70-års dagen for Atlantpagtens underskrivelse i Washington i 1949.

- Nede ved Flensborg Fjord var vi rigtig glade for Nato-medlemskabet og for, at Tyskland kom med seks år senere. Som min gamle mor, der havde været radikal indtil da, sagde: Nu kan vi sove roligt om natten.

