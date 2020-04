Kun få registrerede corona-smittede på Stevns

Statens Serum Institut udgiver dagligt en overvågningsrapport om corona-epidemien. Her opgøres antal smittede borgere per 100.000 indbyggere, fordelt på de enkelte kommuner. Og ser man på rapporten over nye smittetilfælde de seneste syv dage, fremgår det, at der er mellem 10 og 19 smittede nye tilfælde inden for de syv dage i Stevns Kommune. Oversigten viser ikke om der er tale om 11 nye eller 19, men det er enten et af de to tal eller derimellem.