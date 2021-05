Kulturloftet lægger fra land med udstilling af fotokunst

Årets første tre udstillinger på Kulturloftet blev aflyst eller udsat til senere som følge af coronaens anden bølge, men på lørdag kl. 11.00 er der genåbningsdag i det rustikke galleri under taget på Store Heddinge Bibliotek. Det sker dog under noget andre forhold end normalt. Således er den normale fernisering med tale og servering skubbet til side, men der vil være adgang for de 25 personer, som forsamlingsforbuddet giver adgang til ad gangen. Reglerne foreskriver endvidere, at man skal bære mundbind og fremvise et gyldigt coronapas.