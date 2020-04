Kulturloftet aflyser frem til sommer

Coronakrisen og dermed lukningen af Store Heddinge Bibliotek har indtil videre fået Kulturloftet til at aflyse alle aktiviteter frem til sommer. Det betyder konkret, at tre planlagte udstillinger i foråret ikke gennemføres.

Men det er lykkedes bestyrelsen at lave en ændret udstillingsplan, så alle planlagte udstillinger kan ses på et senere tidspunkt - forudsat naturligvis, at der til den tid er adgang til galleriet under bibliotekets tag.