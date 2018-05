Stevns Åben 2018 er aflyst. I 2016 vandt Emma Urup Christiansen, Cathrin Møs Koch, Ida Raun Larsen og Sara Marie Heegaard Madsen. Foto: Henrik Fisker

Kulturloftet aflyser Stevns Åben

Stevns - 18. maj 2018 kl. 06:28 Af Henrik Fisker

- Det er brandærgerligt!

Sådan siger Hans Jørgen Lund Jensen, formand for Kulturloftet, til DAGBLADET Stevns torsdag efter, at foreningen onsdag måtte tage det tunge skridt at aflyse årets udgave af Stevns Åben - den censurerede udstilling med børn og unge som udøvende kunstnere.

Stevns Åben var annonceret med fernisering lørdag 26. maj, men to dage efter den officielle tilmeldingsfrist havde Kulturloftet kun fået tilsagn fra 11 børn.

- Normalt plejer vi at have 28-30 børn unge med, og da ikke alle værker bliver optaget, er 11 tilmeldinger for få til at gennemføre udstillingen. Det er første gang, at vi har måttet aflyse, og vi er selvfølgelig meget kede af det, siger Hans Jørgen Lund Jensen.

Kulturloftet har derfor måttet skrive ud til de 11 tilmeldte børn og deres forældre og skuffe dem med, at deres værker alligevel ikke kommer på udstilling. Samtidig kunne formanden smide de allerede trykte indbydelser og plakater i skraldespanden.

- Vi har i år ikke modtaget noget fra fritidshjemmet i Hårlev, som ellers plejer at bidrage med mange værker. Men de har ikke haft råd til at købe materialer for. Og så havde vi regnet med, at billedkunstskolen på Hotherskolen kunne have givet udstillingen et boost, men de har satset på processen frem for produktet - det er den forklaring, som vi har fået, siger Hans Jørgen Lund Jensen.