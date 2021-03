Torsdag 6. maj er sigtepunktet for genåbning af biografen i Snurretoppen. Det glæder ikke mindst formand Lars Honoré, at man nu atter kan bringe kultur ud til stevnsboerne. Arkivfoto

Kulturen genåbner 6. maj

Med den store genåbningsplan, som alle Folketingets partier minus Nye Borgerlige forhandlede på plads mandag aften, står det fast, at kulturforbrugerne må vente et stykke tid endnu på at få slukket tørsten.

Genåbningen kommer lidt i etaper, og den første åbning kommer onsdag 21. april, når biblioteker, kunsthaller og museer slår dørene op for gæsterne. Her vil det dog være en betingelse, at man kan fremvise et coronapas, der viser, at man er smittefri - enten som følge af immunitet, vaccination eller en negativ test - ligesom der fortsat er krav om mundbind og afstand til andre personer.