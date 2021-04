Se billedserie Med det nye tiltag tilbyder Vallø Golf personer med en kronisk sygdom som for eksempel diabetes, hjerte-kar sygdomme, gigt, lungesygdomme og kræft et gratis og uforpligtende forløb. Foto: Jeanne Kornum

Kronisk syge får gratis adgang til golfbanerne

Stevns - 29. april 2021 kl. 06:38

Fritid? Nej, det er en latterlig sport, for den dyrkes i fashionable klubber af rige mennesker, som går rundt på græsplænen med deres små hvide ugler.

Sådan udtalte sangeren Kim Larsen sig om golf tilbage i 1992. Selv om der er løbet meget vand under broen siden, og over 150.000 danskere i dag er medlem af en golfklub, lever fordommene i bedste velgående.

I Vallø Golfklub synes man, at det er lidt ærgerligt. Det værste ved dem er, at de forhindrer rigtig mange i at komme med ud på banen og opleve, hvad der i virkeligheden kendetegner golf: En sport, hvor alle kan være med, og som byder på en masse socialt samvær og frisk luft.

Oplevelsen ude i golfklubben er, at specielt medlemmer med en kronisk sygdom virker til at have haft stor gavn og glæde ved at begynde til golf. Af samme årsag har man søsat tiltaget: Fremad med Golf med det formål, at endnu flere med en kronisk sygdom giver den grønne sport en chance. Det er der rigtige mange gode grunde til at gøre, fortæller Jytte Storm, der er én af initiativtagerne til tiltaget i Vallø Golfklub.

- Meningen er ikke, at man skal blive den nye Thomas Bjørn. Det handler om at komme ud i naturen og have det rart sammen med andre. Når man først kommer herud og oplever dette, så føles det at holde sig aktiv ikke som en sur pligt. Det bliver noget man slet ikke kan undvære, siger hun.

Gratis forløb

Med det nye tiltag tilbyder Vallø Golf personer med en kronisk sygdom som for eksempel diabetes, hjerte-kar sygdomme, gigt, lungesygdomme og kræft et gratis forløb, hvor man helt uforpligtende kan prøve sporten af.

Ud over tilbuddet om en masse frisk luft og nye bekendtskaber stiller klubben gratis låneudstyr til rådighed, og man får seks gange undervisning af klubbens træner og de engagerede frivillige. Hvis man har lyst til at starte sammen med sin mand, kone, kæreste eller ven, er denne også hjerteligt velkommen. Forløbet foregår tre mandage i maj og tre onsdage i juni - første gang mandag 10. maj.

Samarbejde med patientforeninger

For at nå ud med budskabet til så mange som muligt samarbejder golfklubben med kommunens sundhedscenter og en række lokale patientforeninger.

En af dem, der hilser initiativet velkomment og er med til at sprede budskabet, er Jens T. Gammelgaard Nielsen, der er formand for den lokale diabetesforening i Stevns Kommune.

- Oven på vinterens hårde nedlukning tror jeg, at der rigtig mange af vores medlemmer, der trænger til at komme ud og holde sig aktive i fællesskab med andre. Her ser jeg golf som en rigtig god aktivitet, fordi det foregår udendørs, og det er nemt at holde afstand til hinanden. Vi støtter gladeligt op om tiltaget, siger han og opfordrer alle til at komme og give det en chance.