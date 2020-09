Der er endnu ingen endelig afklaring på, hvad der skal ske med den gamle museumsbygning og hele området ved Højeruplund. Foto: Erik Nielsen

Kritik og klager over Selskabet Højeruplunds udvidelsesplaner

Stevns - 09. september 2020 kl. 13:07 Af Erik Nielsen

Selskabet Højeruplund er kommet i modvind i forhold til de ønsker og planer, selskabet har til turistområdet ned til den gamle kirke ved Stevns Klint.

Således har både Danmarks Naturfredningsforening (DN) og den lokale borgerforening klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over den dispensation, som selskabet har søgt og fået af Kystdirektoratet.

Hverken Højerup Borgerforening eller DN Stevns føler, at de bliver inddraget i arbejdet om planerne for området, og det er blandt andet på den baggrund, at klagerne er indgivet.

- Det ærgrer mig, at vi ikke er blevet inddraget, inden Selskabet Højeruplund har sendt sin dispensationsansøgning af sted, da vi så måske kunne have fundet frem til en brugbar løsning for alle parter, siger Michael Løvendal Kruse, der er formand for DN Stevns.

Jens Carl Jørgensen, der er formand for selskabet, vil gerne pointere, at intet er støbt i beton.

- Vi har ingen konkrete planer for det pågældende areal, men ønsker. Vi forventer at sende de planer for omlægning af parkeringsforholdene, som vi skal have udarbejdet i samarbejde med kommunen under dispensationsordningen i forbindelse med besøgscentret, til høring i Højerup Borgerforening i henhold til den aftale, vi har med deres bestyrelse om gensidig orientering, siger han.